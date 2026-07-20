Gubbio preparazione a pieno ritmo E si lavora per completare la rosa

Da lanazione.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Gubbio sta portando avanti il ritiro sul campo del “Beniamino Ubaldi”, con allenamenti guidati dall’allenatore Domenico Di Carlo e il suo staff. La squadra lavora per completare la rosa prima dell’inizio della stagione.

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GUBBIO - Prosegue il ritiro del Gubbio, che sul campo del “Beniamino Ubaldi“ si allena agli ordini di mister Domenico Di Carlo, confermato sulla panchina rossoblù, e del suo staff. Un gruppo di 24 giocatori, anche se alcuni devono ancora recuperare da acciacchi e svolgono lavoro a parte, che si è già trasformato e continuerà a trasformarsi nelle prossime settimane con il calciomercato. Il direttore sportivo Mauro Leo è infatti alla ricerca degli elementi per completare la rosa a disposizione dello staff tecnico, ma si è già portato avanti con il lavoro in questo primo periodo di operazioni. Dall’inizio di luglio ad oggi sono infatti arrivati a Gubbio giocatori sia a titolo definitivo che in prestito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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