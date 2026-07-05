Milano manca l’anima tricolore Sette azzurri per completare la rosa

Notizia in breve

A Milano, la squadra di hockey non include più giocatori con il tricolore e ha inserito sette nuovi atleti di nazionalità diversa. Dal 2019, quando la società ha ceduto i diritti di partecipazione alla Serie A, non si sono più visti in rosa giocatori italiani con il ruolo di primo piano. La formazione attuale si compone principalmente di atleti stranieri, con l’obiettivo di completare la rosa con sette nuovi membri. La squadra ha comunque mantenuto un numero consistente di giocatori italiani, anche se senza rappresentanti con il simbolo della bandiera.