Milano manca l’anima tricolore Sette azzurri per completare la rosa
A Milano, la squadra di hockey non include più giocatori con il tricolore e ha inserito sette nuovi atleti di nazionalità diversa. Dal 2019, quando la società ha ceduto i diritti di partecipazione alla Serie A, non si sono più visti in rosa giocatori italiani con il ruolo di primo piano. La formazione attuale si compone principalmente di atleti stranieri, con l’obiettivo di completare la rosa con sette nuovi membri. La squadra ha comunque mantenuto un numero consistente di giocatori italiani, anche se senza rappresentanti con il simbolo della bandiera.
Quando nel 2019 l’Hockey Milano Rossoblù cedette i diritti di Serie A, settimane come queste sembravano utopia. Quella squadra, capace comunque di portare 3.000 anime all’Agorà negli anni ’10 e di giocarsi le Final Four di Coppa Italia, guardava all’Europa come a un sogno lontano, quasi irraggiungibile. Nel 2026, invece, il presente si chiama ICE Hockey League: una lega sovranazionale a matrice austriaca, non il vertice assoluto del continente — Svizzera, Svezia, Germania e Repubblica Ceca restano più avanti — ma comunque un campionato in cerca di stabilità, strutturato e con tre posti garantiti in Champions League. Dietro le quinte, il Milano HC sta costruendo un roster accattivante, con qualche dubbio inevitabile ma anche con profili capaci di alzare subito l’interesse attorno al progetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Segui gli aggiornamenti su Milano.
Notizie e thread social correlati
Atletico Union Roma calcio, il ds Falcone: “Manca un punto per completare l’opera”L’Atletico Union Roma calcio si trova a un punto dalla conquista del campionato di Terza categoria.
Leggi anche: Como, affare Kaiki ancora da definire: cosa manca ancora per completare il passaggio dal Cruzeiro
Argomenti più discussi: Lo scultore che dà l’anima ai metalli; Manca solo l’ufficialità: Ettore Messina lascia Olimpia Milano dopo sette anni; Venezuela, italiano a Caracas: ''Gente disperata scava tra le macerie, mancano gli aiuti''; Milano, manca l’anima tricolore. Sette azzurri per completare la rosa.
Milano, manca l’anima tricolore. Sette azzurri per completare la rosaQuando nel 2019 l’Hockey Milano Rossoblù cedette i diritti di Serie A, settimane come queste sembravano utopia. Quella squadra, capace comunque di portare 3.000 anime all’Agorà negli anni ’10 e di gio ... ilgiorno.it
Vasco Rossi. . OUTFIT - VASCO LIVE 2026 Vi faccio vedere l’anima delle mie giacche Quando ho visto all’interno della prima giacca la mia foto ..quando ho vinto l’Usignolo d’Oro …mi sono kom-mosso… Voglio ringraziare il Team speciale che ha ideato facebook