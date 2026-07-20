guardiola e quella champions dedicata a maldini

Il 27 maggio 2009, il Barcellona ha vinto la finale di Champions League a Roma, conquistando il primo titolo internazionale da allenatore per Pep Guardiola, allora 38enne. La vittoria è stata dedicata a Paolo Maldini, figura di grande rilievo nel calcio. La squadra catalana ha battuto il Manchester United, portando a casa il trofeo. Questo episodio segna una data significativa nella carriera di Guardiola.

Da dove nasce la stima di Pep Guardiola per Paolo Maldini? Il 27 maggio 2009, il Barcellona vince la Champions League a Roma. Per l’allora 38enne è il primo successo internazionale della sua carriera da allenatore. Nel post-partita dell’Olimpico, Guardiola dedica la vittoria a nome del Barcellona proprio a Maldini, tre giorni prima fischiato da un gruppo di ultras della Curva Sud alla fine della sua ultima partita a San Siro con il Milan. Guardiola definisce Maldini “un esempio, il più forte in assoluto degli ultimi 20 anni”. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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