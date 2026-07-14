Maldini un direttore tecnico affidabile | l’Italia potrebbe avere un nuovo ct in Guardiola

Il ministro per lo Sport e i Giovani ha espresso il suo sostegno alla nomina di Paolo Maldini come direttore tecnico della Figc e presidente del Club Italia. Maldini è stato scelto per ricoprire il ruolo di direttore tecnico, con l’obiettivo di rafforzare la struttura tecnica della federazione. La nomina è stata annunciata di recente e rappresenta un passo importante per il futuro del calcio italiano. La scelta di Maldini ha ricevuto attenzione anche per possibili sviluppi futuri.

La Nomina di Paolo Maldini a Direttore Tecnico della Figc. La Visione di Andrea Abodi. ROMA (ITALPRESS) – Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha espresso il suo pieno sostegno alla nomina di Paolo Maldini come direttore tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) e presidente del Club Italia. Durante l’evento “Giovani ed Energia” tenutosi al Teatro della Cometa di Roma, Abodi ha evidenziato l’importanza di avere figure con una solida esperienza sia dentro che fuori dal campo. “Maldini è senza dubbio l’uomo giusto per questo ruolo”, ha dichiarato Abodi. “La sua carriera parla chiaro, e la sua storia è una garanzia per il futuro del calcio italiano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Maldini, un direttore tecnico affidabile: l’Italia potrebbe avere un nuovo c.t. in Guardiola.

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Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana reddit

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