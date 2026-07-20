Guardia di Finanza confiscati 2 milioni di euro riconducibili alla mala del Brenta
Le autorità hanno confiscato circa 2 milioni di euro in beni riconducibili alla Mala del Brenta. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Nucleo speciale Polizia valutaria, con il supporto dei Comandi provinciali di Venezia e Firenze. La confisca è stata eseguita nei confronti di un individuo condannato per riciclaggio di proventi illeciti collegati a Felice Maniero. I beni sequestrati includono proprietà e disponibilità finanziarie.
Colpo ai patrimoni della Mala del Brenta. Confiscati beni per circa 2 milioni di euro. I finanzieri del Nucleo speciale Polizia valutaria, con i Comandi provinciali di Venezia e Firenze, hanno eseguito la confisca definitiva nei confronti di un condannato per il riciclaggio dei proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero. Il provvedimento riguarda immobili, auto di lusso, gioielli, quadri, disponibilità finanziarie, 15 orologi di pregio e 90 mila euro in contanti. Come ricostruisce un comunicato della Guardia di Finanza, le indagini, a suo tempo condotte dal Nucleo speciale Polizia valutaria, erano scaturite dalle dichiarazioni di Felice Maniero, ex capo dell’associazione criminale e consentirono di individuare la destinazione dei proventi illeciti dei reati commessi dall’associazione mafiosa. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Confiscati 2 milioni di euro nella lotta alla Mala del Brenta
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