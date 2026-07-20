Le autorità hanno confiscato circa 2 milioni di euro in beni riconducibili alla Mala del Brenta. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Nucleo speciale Polizia valutaria, con il supporto dei Comandi provinciali di Venezia e Firenze. La confisca è stata eseguita nei confronti di un individuo condannato per riciclaggio di proventi illeciti collegati a Felice Maniero. I beni sequestrati includono proprietà e disponibilità finanziarie.

Colpo ai patrimoni della Mala del Brenta. Confiscati beni per circa 2 milioni di euro. I finanzieri del Nucleo speciale Polizia valutaria, con i Comandi provinciali di Venezia e Firenze, hanno eseguito la confisca definitiva nei confronti di un condannato per il riciclaggio dei proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero. Il provvedimento riguarda immobili, auto di lusso, gioielli, quadri, disponibilità finanziarie, 15 orologi di pregio e 90 mila euro in contanti. Come ricostruisce un comunicato della Guardia di Finanza, le indagini, a suo tempo condotte dal Nucleo speciale Polizia valutaria, erano scaturite dalle dichiarazioni di Felice Maniero, ex capo dell’associazione criminale e consentirono di individuare la destinazione dei proventi illeciti dei reati commessi dall’associazione mafiosa. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Guardia di Finanza, confiscati 2 milioni di euro riconducibili alla mala del Brenta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Confiscati 2 milioni di euro nella lotta alla Mala del Brenta

Notizie e thread social correlati

Riciclava il denaro della Mala del Brenta: condannato, confiscati beni per due milioni di euroUn uomo è stato condannato per riciclaggio di denaro proveniente dalla Mala del Brenta.

Soldi, quadri, case e auto di lusso: il tesoro di Felice Maniero era (anche) in Toscana. Confiscati i beni della Mala del BrentaNelle province di Firenze e Lucca sono stati sequestrati beni per circa 2 milioni di euro, tra cui immobili, automobili di lusso, quadri e denaro...

Temi più discussi: GDF CATANIA. Confiscati dalla Guardia di Finanza 220 mila euro.; I NOMI - Beni per 10 milioni confiscati dalla Guardia di Finanza: le mini-crociere alle Eolie erano organizzate dal clan; Case, macchine e gioielli: 2 milioni confiscati alla mala del Brenta in Toscana; Mala del Brenta, confiscati beni per 2 milioni di euro: ville, auto di lusso e orologi.

'Ndrangheta, confiscati villaggio turistico e due compagnie navigazione. Operazione della Guardia di finanza di Catanzaro, beni per 10 milioni di euro #ANSA x.com

Cala Finanza, il Governo revoca l'autorizzazione al resort: vince la mobilitazione popolare. Dopo settimane di proteste e centomila firme raccolte, il Dipartimento per il Sud revoca l’autorizzazione al glamping di lusso a Cala Finanza. reddit

Case, macchine e gioielli: 2 milioni confiscati alla mala del Brenta in ToscanaLe indagini nate dalle dichiarazioni dell'ex capo Felice Maniero, i beni erano utilizzati, da un soggetto oggi condannato, per riciclare i proventi illeciti dell'associazione mafiosa ... padovaoggi.it

Case, auto e gioielli, confiscato in Toscana il 'tesoro' di Felice ManieroLa Guardia di finanza ha eseguito la confisca dei beni, per un totale di 2 milioni di euro, provenienti dal riciclaggio dei guadagni di Felice Maniero, ritenuto capo della Mala del Brenta, effettuato ... ansa.it