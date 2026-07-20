Guardare troppa TV è davvero associato al rimpicciolimento del cervello | studio USA mostra gli effetti su 1.700 persone

Uno studio condotto negli Stati Uniti su 1.700 persone ha rilevato che chi guarda molte ore di televisione presenta un ridimensionamento del cervello. Le analisi hanno mostrato effetti su alcune aree cerebrali, tra cui quelle coinvolte nell'Alzheimer. I ricercatori hanno osservato questa correlazione analizzando le immagini cerebrali dei partecipanti. Non sono stati indicati altri dettagli sulle modalità o sui tempi di esposizione.

Uno studio condotto negli Stati Uniti su 1.700 persone ha determinato che guardare troppa televisione è associato al rimpicciolimento del cervello. Sono colpite anche regioni cerebrali coinvolte nell'Alzheimer. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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