Gli effetti degli tsunami preistorici per capire il futuro del clima | studio Uniba su rivista internazionale

Uno studio internazionale coordinato dall'Università degli Studi di Bari ha analizzato eventi meteomarini estremi risalenti a circa 125.000 anni fa lungo le coste della Sicilia sud-orientale. L'obiettivo della ricerca è ricostruire gli effetti degli tsunami preistorici per valutare i possibili rischi futuri nelle aree costiere del Mediterraneo. La ricerca si basa su dati geologici e sedimentologici provenienti dal passato, con l'intento di raccogliere informazioni utili per comprendere le dinamiche di questi eventi e i loro impatti sulla regione.

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