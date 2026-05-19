Gli effetti degli tsunami preistorici per capire il futuro del clima | studio Uniba su rivista internazionale
Uno studio internazionale coordinato dall'Università degli Studi di Bari ha analizzato eventi meteomarini estremi risalenti a circa 125.000 anni fa lungo le coste della Sicilia sud-orientale. L'obiettivo della ricerca è ricostruire gli effetti degli tsunami preistorici per valutare i possibili rischi futuri nelle aree costiere del Mediterraneo. La ricerca si basa su dati geologici e sedimentologici provenienti dal passato, con l'intento di raccogliere informazioni utili per comprendere le dinamiche di questi eventi e i loro impatti sulla regione.
Ricostruire eventi meteomarini estremi avvenuti 125mila anni fa lungo le coste della Sicilia sud-orientale per comprendere l'evoluzione e i rischi futuri delle aree costiere del Mediterraneo: è l'obiettivo di uno studio internazionale coordinato dall’Università degli Studi di Bari, in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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