Le alte temperature stanno già influenzando il cervello, causando affaticamento mentale e difficoltà di concentrazione. Il caldo intenso provoca mal di testa e senso di stanchezza, riducendo la capacità di attenzione. Un neurologo consiglia di restare idratati, evitare le ore più calde e mantenere ambienti freschi per limitare gli effetti sul benessere mentale.

A vedere il calendario l’estate è ancora lontana, ma il caldo già ci avvolge con la sua cappa opprimente, condizionando benessere fisico e salute mentale. “Con le temperature alte l’organismo entra in una condizione di stress: il caldo ha un forte effetto anti-ipertensivo, dilata le arterie e favorisce la perdita di acqua e sali minerali, mentre la pressione tende ad abbassarsi”, spiega a LaSalute di LaPresse Piero Barbanti, ordinario di Neurologia dell’Irccs-Università San Raffaele di Roma. Il ‘lavoro’ del cervello col caldo. Il cervello, per mezzo dell’ipotalamo, deve quindi “modificare i parametri del sistema nervoso simpatico e parasimpatico per ristabilire un equilibrio ”, provocando nervosismo e irritabilità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caldo, gli effetti sul cervello e i consigli del neurologo

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