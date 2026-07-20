Due cani sono stati trovati in condizioni di abbandono e soccorsi dai Carabinieri a Venaria. Il proprietario, un uomo di 50 anni, era assente per ferie fuori regione al momento del ritrovamento. È stato denunciato per maltrattamento e abbandono di animali. I cani avevano passato giorni dietro la porta, emettendo guaiti e lamenti.

Due cani sono stati salvati dai Carabinieri a Venaria dopo essere stati trovati in condizioni di abbandono. Il proprietario, un uomo di 50 anni, è stato denunciato per maltrattamento e abbandono di animali dopo essersi allontanato dalla città per trascorrere un periodo di ferie fuori regione. L’intervento è stato effettuato grazie alla segnalazione dei condomini, che hanno sentito i continui lamenti degli animali. L’accesso all’appartamento e le condizioni degli animali Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio quando alcuni residenti di una palazzina di Venaria hanno contattato il 112 dopo aver udito per diversi giorni abbai, guaiti e mugolii provenire da un appartamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guaiti e lamenti per giorni dietro la porta, due cani salvati a Venaria: il padrone era in ferie, denunciato

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