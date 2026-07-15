Il paradosso delle ferie | quasi un lavoratore italiano su due non riesce a usare tutti i giorni a disposizione

Gli italiani non hanno bisogno di vacanze particolarmente lunghe per recuperare le energie, ma spesso non riescono nemmeno a utilizzare tutte le ferie maturate. È quello che emerge dalla ricerca «HR & Payroll Pulse» di SD Worx, società europea specializzata in soluzioni HR, paghe e gestione delle presenze, condotta su un campione di 16.500 lavoratori in 16 Paesi europei. Secondo lo studio, soltanto il 44,5% dei lavoratori italiani è riuscito a utilizzare tutti i giorni di ferie maturati nell’ultimo anno. Si tratta del secondo dato peggiore in Europa, davanti soltanto alla Serbia e ben al di sotto della media europea, che si aggira intorno al 63 per cento. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scheda tecnica sul calcolo delle ferie del personale ATA con settimana lavorativa articolata su cinque giorniÈ disponibile una scheda tecnica che spiega come calcolare le ferie del personale ATA con una settimana lavorativa di cinque giorni.

SPID e CIE, identità digitale arriva a quasi un italiano su due. Ma il Sud resta indietro. Laureati e dirigenti spingono, operai e over75 in difficoltà. Il ritratto di un Paese a due velocitàSecondo il rapporto Istat “Cittadini e ICT 2025”, quasi il 50% degli italiani utilizza servizi di identità digitale come SPID e CIE.

Temi più discussi: Vacanze, il paradosso dell'estate; Ferie, paradosso Italia: quasi un lavoratore su due non riesce a usare tutti i giorni a disposizione; L’estate anti-algoritmo: la fuga dal caldo urbano e il paradosso delle ferie digitali; Sono in ferie, ma dimmi: quanti come noi?.

Ferie, paradosso Italia: quasi un lavoratore su due non riesce a usare tutti i giorni a disposizioneGli italiani sono tra gli ultimi in Europa per utilizzo delle ferie maturate. Il 44% teme, inoltre, di mettere sotto pressione i colleghi andando in vacanza. giornaledellepmi.it

Vacanze, il paradosso degli italiani: hanno accumulato 5 miliardi in ferie, ma non li spendonoI prezzi delle vacanze salgono, ma poi si scopre gli italiani hanno tanti giorni di riposo pagato accumulati e non li spendono ... affaritaliani.it