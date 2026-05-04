Dopo le dichiarazioni di Sandro Sabatini sulla festa scudetto dell’Inter e quella del Napoli, si sono sollevate discussioni tra le tifoserie e gli addetti ai lavori. Sabatini ha affermato che a Milano si lavora, mentre a Napoli si sono concessi due giorni di ferie. Le sue parole hanno suscitato reazioni e commenti sui social e tra gli appassionati di calcio. La polemica si concentra sulle differenze tra le celebrazioni e le modalità di festeggiamento delle due squadre.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Scoppia la polemica dopo le parole di Sandro Sabatini sulla festa scudetto dell’Inter, messe a confronto con quella del Napoli. Durante la trasmissione “Pressing” su Mediaset, il giornalista ha acceso il dibattito con una frase destinata a far discutere: «A Milano si lavora, invece a Napoli si sono presi due giorni di ferie». Un’uscita che, come riportato nel corso del programma, si riferiva alle immagini delle celebrazioni nerazzurre, ritenute meno partecipate rispetto a quelle viste un anno fa a Napoli, quando Piazza Plebiscito si riempì per il trionfo azzurro.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Inter-Napoli, Sabatini scatena la polemica: “A Milano si lavora, a Napoli due giorni di ferie”

INTER-NAPOLI ANALIZZATA DA SABATINI #calcio #shorts

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