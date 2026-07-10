Gruppo di supporto al PNRR scuola selezione per 70 docenti e assistenti amministrativi | domande entro il 20 luglio Avviso

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto una selezione per 70 docenti e assistenti amministrativi, destinati a formare un gruppo di supporto alle scuole per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le candidature devono essere presentate entro il 20 luglio. La selezione riguarda le figure professionali che saranno coinvolte nell’anno scolastico 2026-2027.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato la selezione di 70 docenti e assistenti amministrativi destinati a costituire, nell’anno scolastico 2026-2027, il Gruppo di supporto alle scuole per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. La procedura è disciplinata dall’avviso pubblico prot. n. 175116 dell’8 luglio 2026. Il personale individuato sarà collocato in posizione di comando presso la sede centrale del Ministero. La selezione prevede la valutazione comparativa dei titoli e delle esperienze professionali, seguita da un colloquio tecnico-motivazionale. Le candidature possono essere presentate dalle ore 12 del 9 luglio fino alle ore 12 del 20 luglio 2026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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