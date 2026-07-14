Gruppo di supporto PNRR selezione di 70 docenti e assistenti amministrativi | guida MIM alla domanda su Istanze online

Sono aperte le candidature per 70 docenti e assistenti amministrativi che faranno parte del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR nell’anno scolastico 2026-27. La selezione avviene tramite la piattaforma Istanze online, con una guida fornita dal Ministero dell'Istruzione per compilare correttamente la domanda. La procedura interessa personale docente e amministrativo in servizio, con scadenza di presentazione prevista a breve.

Sono aperte le candidature per la selezione di 70 docenti e assistenti amministrativi destinati a far parte, nell’anno scolastico 202627, del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gruppo di supporto al PNRR scuola, selezione per 70 docenti e assistenti amministrativi: domande entro il 20 luglio. AvvisoIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto una selezione per 70 docenti e assistenti amministrativi, destinati a formare un gruppo di...

PNRR e digitale a scuola: bando MIM per 120 docenti nelle équipe formative 2026-2027. Domande su Istanze Online entro il 17 luglioIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto un bando per selezionare 120 docenti da inserire nelle nuove équipe formative territoriali per...

Temi più discussi: Gruppo di supporto al PNRR scuola, selezione per 70 docenti e assistenti amministrativi: domande entro il 20 luglio. Avviso; PNRR Istruzione, al via la selezione di 70 esperti tra docenti e assistenti amministrativi per il Gruppo di Supporto: domande entro il 20 luglio 2026; Gruppo di supporto al PNRR: selezione di docenti e assistenti amministrativi 2026/27; Telespazio completa con successo importante milestone per il potenziamento del Sardinia Deep Space Antenna dell'ASI.

La settimana al Ministero in 60 secondi Nordio a #Berlino per la riunione dei Ministri del gruppo Vendôme. Visita al Memoriale della Resistenza tedesca contro il nazismo Stabilizzate 9.147 unità di personale #Pnrr, di cui 6.850 addetti all’ufficio per il pro x.com

PNRR Istruzione, al via la selezione di 70 esperti tra docenti e assistenti amministrativi per il Gruppo di Supporto: domande entro il 20 luglio 2026Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto le procedure per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR per l’anno scolastico 2026-2027. L’iniziativa, disciplinata dall’Avv ... tecnicadellascuola.it

Gruppo di supporto al PNRR scuola, selezione per 70 docenti e assistenti amministrativi: domande entro il 20 luglio. AvvisoIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato la selezione di 70 docenti e assistenti amministrativi destinati a costituire, nell’anno scolastico 2026-2027, il Gruppo di supporto alle scuole pe ... orizzontescuola.it