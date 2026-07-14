Gruppo di supporto PNRR selezione di 70 docenti e assistenti amministrativi | guida MIM alla domanda su Istanze online

Da orizzontescuola.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono aperte le candidature per 70 docenti e assistenti amministrativi che faranno parte del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR nell’anno scolastico 2026-27. La selezione avviene tramite la piattaforma Istanze online, con una guida fornita dal Ministero dell'Istruzione per compilare correttamente la domanda. La procedura interessa personale docente e amministrativo in servizio, con scadenza di presentazione prevista a breve.

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Sono aperte le candidature per la selezione di 70 docenti e assistenti amministrativi destinati a far parte, nell’anno scolastico 202627, del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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