Il sindaco di Grosseto ha incontrato il Console onorario del Messico in Italia per discutere di possibili collaborazioni tra il territorio e il Paese centroamericano. L’obiettivo è rafforzare il profilo internazionale della città. La riunione si è concentrata sulle opportunità di collaborazione futura, senza specificare dettagli su progetti o accordi. Nessuna data o iniziativa concreta è stata annunciata al momento.

Il Comune di Grosseto punta a consolidare il proprio profilo internazionale. Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha incontrato questa mattina il Console onorario del Messico in Italia, Valerio Alecci, per un confronto focalizzato sulle prospettive di collaborazione tra il territorio maremmano e il Paese centroamericano. La discussione ha toccato diversi ambiti d’interesse, tra cui lo sviluppo economico, le dinamiche del turismo, le iniziative culturali e le forme di cooperazione territoriale. Questo incontro si inserisce nell’attività dell’Ufficio Relazioni Internazionali e Cooperazione Territoriale del Comune, la cui funzione è quella di proporsi come nodo centrale per i legami con partner esteri, favorendo l’apertura della città verso nuove opportunità di scambio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Grosseto incontra il Console del Messico: si punta a nuove collaborazioni internazionali

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