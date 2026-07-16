E il prefetto Valiante incontra il console degli Stati Uniti | Massima collaborazione

Da ilrestodelcarlino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il prefetto ha incontrato il console degli Stati Uniti, sottolineando l’intenzione di rafforzare i rapporti tra le istituzioni italiane e la rappresentanza diplomatica americana. L’obiettivo è migliorare la cooperazione in ambiti come sicurezza, protezione civile, assistenza consolare e gestione delle emergenze. L’incontro ha rappresentato un passo in questa direzione, con un focus sulla collaborazione tra le parti. Nessun dettaglio sui contenuti specifici o sui risultati dell’incontro è stato reso noto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"L’incontro costituisce un passo nel rafforzamento dei rapporti tra le Istituzioni italiane e la rappresentanza diplomatica degli Stati Uniti d’America, con l’obiettivo di rendere sempre più efficaci i meccanismi di cooperazione nei settori della sicurezza, della protezione civile, dell’assistenza consolare e della gestione delle emergenze". Lo sottolinea la Prefettura di Ancona dopo l’incontro istituzionale tra il Prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, e il Console Robert Richards, Responsabile dell’Ufficio American Citizen Services (ACS) dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Roma, in visita nelle Marche dal 14 al 16 luglio nell’ambito di una "missione finalizzata ad assicurare servizi consolari ai cittadini statunitensi presenti sul territorio e a consolidare i rapporti di collaborazione con le Istituzioni locali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

e il prefetto valiante incontra il console degli stati uniti massima collaborazione
© Ilrestodelcarlino.it - E il prefetto Valiante incontra il console degli Stati Uniti: "Massima collaborazione"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il console generale degli Stati Uniti in visita a Bari: "Rafforzare dialogo e confronto"Il console generale degli Stati Uniti a Napoli è stato ricevuto in visita ufficiale a Bari il 1° maggio dal prefetto della città.

La segreteria comunale Udc incontra il console generale dell’Ecuador: un dialogo di valori e collaborazioneLa Segreteria comunale dell’Udc di Palermo ha incontrato il console generale dell’Ecuador durante la celebrazione della Giornata consolare...

Temi più discussi: Il Prefetto di Ancona incontra il console degli Stati Uniti d'America; E il prefetto Valiante incontra il console degli Stati Uniti: Massima collaborazione; Il console Usa incontra il Prefetto: oggi arriva l’ambasciatore Fertitta; Sullo yacht dell’ambasciatore Usa: Qui la manifattura è d’eccellenza.

stati uniti e il prefetto valianteE il prefetto Valiante incontra il console degli Stati Uniti: Massima collaborazioneL’incontro costituisce un passo nel rafforzamento dei rapporti tra le Istituzioni italiane e la rappresentanza diplomatica degli Stati Uniti ... ilrestodelcarlino.it

stati uniti e il prefetto valianteIl prefetto di Ancona incontra il console degli Stati Uniti d'America Robert Richards(ANSA) - ANCONA, 14 LUG - L'incontro costituisce un passo nel rafforzamento dei rapporti tra le Istituzioni italiane e la rappresentanza diplomatica degli Stati Uniti d'America, con l'obiettivo di re ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web