E il prefetto Valiante incontra il console degli Stati Uniti | Massima collaborazione

Notizia in breve

Il prefetto ha incontrato il console degli Stati Uniti, sottolineando l’intenzione di rafforzare i rapporti tra le istituzioni italiane e la rappresentanza diplomatica americana. L’obiettivo è migliorare la cooperazione in ambiti come sicurezza, protezione civile, assistenza consolare e gestione delle emergenze. L’incontro ha rappresentato un passo in questa direzione, con un focus sulla collaborazione tra le parti. Nessun dettaglio sui contenuti specifici o sui risultati dell’incontro è stato reso noto.