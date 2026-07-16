E il prefetto Valiante incontra il console degli Stati Uniti | Massima collaborazione
Il prefetto ha incontrato il console degli Stati Uniti, sottolineando l’intenzione di rafforzare i rapporti tra le istituzioni italiane e la rappresentanza diplomatica americana. L’obiettivo è migliorare la cooperazione in ambiti come sicurezza, protezione civile, assistenza consolare e gestione delle emergenze. L’incontro ha rappresentato un passo in questa direzione, con un focus sulla collaborazione tra le parti. Nessun dettaglio sui contenuti specifici o sui risultati dell’incontro è stato reso noto.
"L’incontro costituisce un passo nel rafforzamento dei rapporti tra le Istituzioni italiane e la rappresentanza diplomatica degli Stati Uniti d’America, con l’obiettivo di rendere sempre più efficaci i meccanismi di cooperazione nei settori della sicurezza, della protezione civile, dell’assistenza consolare e della gestione delle emergenze". Lo sottolinea la Prefettura di Ancona dopo l’incontro istituzionale tra il Prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, e il Console Robert Richards, Responsabile dell’Ufficio American Citizen Services (ACS) dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Roma, in visita nelle Marche dal 14 al 16 luglio nell’ambito di una "missione finalizzata ad assicurare servizi consolari ai cittadini statunitensi presenti sul territorio e a consolidare i rapporti di collaborazione con le Istituzioni locali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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