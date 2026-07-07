L’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti ha incontrato aziende italiane a Dubai, concentrandosi sul settore agroalimentare. Durante gli incontri, si sono discussi possibili accordi e collaborazioni tra le imprese dei due Paesi. Nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata sui dettagli specifici degli accordi o sui nomi delle aziende coinvolte. L’obiettivo principale è rafforzare i rapporti commerciali tra Italia ed Emirati Arabi Uniti.

Incontri Strategici per Rafforzare le Relazioni Italia – Emirati Arabi. ABU DHABI (EMIRATI ARABI) – L’ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara, ha recentemente partecipato a una serie di incontri a Dubai, mirati a consolidare le relazioni bilaterali tra i due Paesi nel settore agroalimentare. L’incontro si è svolto insieme a Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, e ha avuto luogo in un contesto di crescente interesse per le opportunità di cooperazione economica. Incontri con le Istituzioni e le Aziende. Durante le riunioni, Fanara ha avuto l’opportunità di discutere con Mohammed Al Nuaimi, sottosegretario del Cambiamento climatico e dell’Ambiente, e Fahad Al Gergawi, sottosegretario del Commercio Estero. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ambasciatore Fanara degli Emirati Arabi Uniti incontra aziende italiane per potenziare collaborazioni bilaterali.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Esclusiva Tg1. Intervista alla ministra del governo degli Emirati Arabi.

Notizie e thread social correlati

Gli Emirati Arabi Uniti usciranno dall’OpecGli Emirati Arabi Uniti hanno comunicato ufficialmente che lasceranno l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio a partire dal primo maggio.

**Petrolio: Emirati Arabi Uniti annunciano uscita dall'Opec**Gli Emirati Arabi Uniti hanno comunicato che dal 1° maggio usciranno dall'OPEC e dall'alleanza OPEC+, che include anche la Russia.

Si parla di: Emirati Arabi Uniti, l'ambasciatore Fanara incontra aziende italiane per rafforzare le partnership bilaterali.

L'ambasciatore degli Emirati a Cagliari per consolidare le relazioni commercialiGli imprenditori sardi puntano a uno dei mercati più dinamici e internazionalizzati a livello globale e pensano a Dubai come destinazione commerciale e soprattutto come piattaforma strategica verso il ... rainews.it

L’Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia incontra le imprese di Confindustria Sardegna MeridionaleL'appuntamento si inserisce come l'inizio di un percorso strutturato di partnership volto a rafforzare i rapporti ... msn.com