A Gromo si svolge il Festival Treccani della lingua italiana, con il tema centrale del «Dialogo». La manifestazione si concentra sul confronto tra politica, social e intelligenza artificiale. La scelta della parola riflette le sfide attuali nella comunicazione pubblica e digitale. La manifestazione coinvolge esperti e pubblico in discussioni e approfondimenti su come il dialogo si sviluppa e si trasforma tra i diversi ambiti.

Conflitti, minacce internazionali, politici che parlano a vanvera, violenza verbale sui social: si capisce perché la Fondazione Treccani Cultura abbia scelto «Dialogo» come parola alla base del suo Festival della lingua italiana. Meno ovvio che la manifestazione abbia scelto Gromo per discuterne. «È un'idea della sindaca — rivela Marta Leonori della Fondazione —. I piccoli borghi devono essere presìdi su tematiche di grande attualità come il dialogo, un mezzo di riflessione». D'accordo la sindaca Sara Riva: «I paesi devono dialogare con le città dimostrando che la cultura è un volano del futuro. Dove c'è dialogo nascono sinergie che fanno bene alle comunità». 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Gromo ospita il Festival Treccani della lingua italiana: «Dialogo» al centro del confronto tra politica, social e IA

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