Gromo e Clusone hanno accolto il Festival Treccani della Lingua Italiana | due giorni dedicati al dialogo

Gromo e Clusone hanno ospitato la IX edizione del Festival Treccani della Lingua Italiana, durata due giorni. La manifestazione ha portato in Valle Seriana studiosi, linguisti e divulgatori italiani. Il tema scelto per il 2026 è stato “Dialogo”. Durante l’evento si sono svolti incontri e confronti pubblici sul tema, coinvolgendo il pubblico presente nelle due località. È stata la prima volta che il festival si è svolto in questa zona.

Per due giorni Gromo e Clusone sono stati il cuore della IX edizione del Festival Treccani della Lingua Italiana, che ha fatto tappa per la prima volta in Valle Seriana portando studiosi, linguisti, divulgatori e protagonisti della cultura italiana a confrontarsi sul tema scelto per il 2026: “Dialogo”. Promossa da Fondazione Treccani Cultura e organizzata dal Comune di Gromo, con la partecipazione del Comune di Clusone e del Sistema Bibliotecario della Val Seriana, la manifestazione ha proposto un fitto calendario di appuntamenti, trasformando i due borghi in un laboratorio diffuso dedicato alla lingua, alla cultura e alla... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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