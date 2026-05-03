Torna il festival Treccani della lingua italiana | dialogo è la parola dell’edizione 2026

Torna a Lecce il festival Treccani della lingua italiana, in programma da venerdì 8 a domenica 10 maggio. La nona edizione della rassegna, promossa dalla Fondazione Treccani Cultura, avrà come parola centrale “dialogo”. L’evento prevede incontri, conferenze e spettacoli dedicati alle diverse sfaccettature della lingua, coinvolgendo linguisti, scrittori e studiosi provenienti da varie parti. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città, attirando pubblico e appassionati di lingua e cultura italiana.

LECCE – La parola chiave è “dialogo” e sarà quella che attraverserà il ritorno a Lecce del festival Treccani della lingua italiana: appuntamento da venerdì 8 a domenica 10 maggio con la nona edizione della rassegna, ideata da Fondazione Treccani Cultura, che quest’anno sceglie di richiamare la.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Festival Treccani: il potere del dialogo per ricucire i rapportiLa Fondazione Treccani Cultura ha annunciato il tema centrale della nona edizione del Festival Treccani della lingua italiana, focalizzandosi sulla... ARTEVENTO Cervia torna con la 46ª edizione: il festival degli aquiloni celebra il dialogo tra arte e naturaCervia si prepara ad accogliere la 46ª edizione di ARTEVENTO, il festival internazionale dell’aquilone più longevo al mondo, che anche nel 2026... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Festival Treccani della Lingua Italiana 2026; IL FESTIVAL TRECCANI DELLA LINGUA ITALIANA PRENDE IL VIA A LECCE NEL SEGNO DEL DIALOGO; Il Festival Treccani a Lecce rilancia il valore del dialogo; Tre giorni per riscoprire il dialogo, il Festival Treccani farà tappa a Cagliari. IL FESTIVAL TRECCANI DELLA LINGUA ITALIANA PRENDE IL VIA A LECCE NEL SEGNO DEL DIALOGODall’8 al 10 maggio torna a Lecce la nona edizione del Festival Treccani della lingua italiana, ideato da Fondazione Treccani Cultura, che quest’anno sceglie come parola chiave dialogo, richiamando la ... ilikepuglia.it Tre giorni per riscoprire il dialogo, il Festival Treccani farà tappa a CagliariIl capoluogo sardo ospiterà il terzo appuntamento del festival dopo Lecce e Roma. sardiniapost.it Cosa è successo nel mondo negli ultimi sette giorni Su #AtlanteTreccani, un riassunto delle notizie più importanti della settimana che si sta concludendo. - facebook.com facebook