Grazia a Roggero il richiamo di Mattarella | cosa accade ora

Il Quirinale ha inviato un richiamo a seguito della condanna definitiva di un gioielliere coinvolto in una rapina nel 2021. La decisione, arrivata dopo l’approvazione di una richiesta politica, si basa sulle norme costituzionali. La vicenda, conclusa con una sentenza definitiva, ha riacceso il dibattito pubblico sulla condotta e le regole da seguire in casi di condanna definitiva. Ora si attendono eventuali risposte o azioni da parte delle autorità competenti.

Una condanna definitiva, una richiesta arrivata dalla politica e il richiamo del Quirinale sulle regole previste dalla Costituzione. Il caso di Mario Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour, torna al centro del dibattito nazionale dopo la sentenza che ha chiuso il lungo percorso giudiziario sulla rapina del 2021. La Cassazione ha confermato la pena di 14 anni e 9 mesi per Roggero. Dopo quella decisione, il centrodestra ha avanzato l’ipotesi della grazia. Un passaggio che ha acceso una nuova polemica, politica e istituzionale. Mario Roggero, la condanna definitiva dopo la rapina. I fatti risalgono all’aprile del 2021, quando la gioielleria di Roggero a Grinzane Cavour, nel Cuneese, fu presa di mira da tre rapinatori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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