Ipotesi di grazia al gioielliere Mario Roggero Nordio avvia l’istruttoria Il richiamo di Mattarella | Scelgo io

Il procedimento di grazia nei confronti del gioielliere è stato avviato, con il ministro che ha aperto l’istruttoria. Il presidente della Repubblica ha dichiarato che la decisione finale spetta a lui. Nel frattempo, l’uomo è rimasto libero, e i suoi legali hanno confermato che il carcere sarà effettivo solo dopo la notifica dell’ordine di esecuzione. La giornata si è conclusa senza ulteriori provvedimenti.

Roma – La giornata di giovedì Mario Roggero l’ha passata da uomo libero, la costituzione in carcere, hanno fatto sapere i suoi legali, avverrà solo dopo la notifica dell’ordine di carcerazione. Il gioielliere 72enne è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’uccisione, nel 2021, di due rapinatori e il ferimento di un terzo nel suo negozio a Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, alla sessione conclusiva del convegno di studi Â?La Giustizia al servizio del PaeseÂ?, Palermo, 13 ottobre 2023. ANSA UFFICIO STAMPA QUIRINALE PAOLO... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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