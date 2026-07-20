Un ciclista di circa 60 anni è rimasto ferito dopo una caduta lungo uno dei tracciati del Bike Park di Prato delle Macinaie, sulle pendici del Monte Amiata. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio e l'uomo, residente a Roma, è caduto rovinosamente durante l’attività. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e trasportare il ferito in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute dell’uomo.

AMIATA Brutta disavventura per un appassionato di mountain bike ieri pomeriggio sulle pendici del Monte Amiata. Un ciclista di circa 60 anni, residente a Roma, è rimasto ferito in seguito a una violenta caduta avvenuta lungo uno dei tracciati del noto Bike Park di Prato delle Macinaie. L’uomo, mentre affrontava un tratto del percorso, ha perso improvvisamente il controllo della bicicletta, finendo rovinosamente a terra e riportando diversi traumi che hanno destato fin da subito apprensione nei presenti. La zona, meta ambita dagli amanti delle due ruote proprio in questo periodo estivo, è presidiata costantemente nei fine settimana dai tecnici della stazione Amiata del soccorso alpino e speleologico toscano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Grave incidente al Bike Park. Ciclista cade rovinosamente. Intervento a Prato delle Macinaie

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Pelea de ciclistas por imprudentes acrobacias

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