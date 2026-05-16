Grave incidente ad Assago | bici e motorino si scontrano frontalmente grave il ciclista Feriti due giovanissimi

Oggi pomeriggio ad Assago si è verificato un incidente stradale lungo il tratto di alzaia del Naviglio Pavese, una strada che permette il transito sia di biciclette che di scooter. Una bicicletta e uno scooter si sono scontrati frontalmente, coinvolgendo anche alcuni giovani. Il ciclista coinvolto nell’incidente ha riportato ferite gravi e si trova sotto assistenza medica. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza ai feriti e gestire la situazione.

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Assago (Milano), 16 maggio 2026 – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi ad Assago. Una bicicletta e uno scooter si sono scontrati frontalmente lungo il tratto di alzaia naviglio Pavese, un tratto di strada misto che è ciclabile e per mezzi motorizzati. Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo di 46 anni che è stato portato trasportato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas. Feriti in codice giallo, i due giovani a bordo dello scooter, un ragazzo di 18 anni e un ragazzo di 16 anni che sono trasportati trasportati al policlinico di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con tre ambulanze un'automedica e l'elisoccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Grave incidente ad Assago: bici e motorino si scontrano frontalmente, grave il ciclista. Feriti due giovanissimi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Caduta di Debora Silvestri alla Milano Sanremo femminile il 21/03/2026 Sullo stesso argomento Violento incidente a Torino Borgo San Paolo: due auto si scontrano frontalmente, diversi feriti in ospedaleUn grave incidente frontale è stato registrato nel pomeriggio di venerdì, 15 maggio, all'incrocio tra via Fréjus e corso Trapani. Incidente sulla Pontina, auto si scontra con una bici: ciclista grave in ospedaleL'uomo che si trovava in sella alla bicicletta è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove si trova in condizioni molto gravi.