Un uomo di 31 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla sua “Fat-Bike” e aver battuto la testa. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio lungo via Ricci, ad Ascoli Piceno. Le sue condizioni sono considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e il trasferimento in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Ascoli, 26 maggio 2026 – Sono gravi le condizioni di un uomo di nazionalità cinese di 31 anni vittima di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo via Ricci, ad Ascoli Piceno. Era in sella ad una “ Fat-Bike ” (una bicicletta elettrica con le ruote grandi) quando ha perso l’equilibrio, forse a causa di una buca sull’asfalto, battendo la testa a terra. Immediatamente soccorso da alcuni passanti, è poi stato preso in cura dai sanitari del 118. Il 31enne era privo di sensi ed ha perso sangue dalla ampia ferita alla testa, per cui è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza che poco fa si è levata in volo per trasferirlo all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cade dalla “Fat-Bike” e batte la testa, grave un 31enne

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A Single Mother and a Kind Engineer Risk Their Lives to Save Their Daughter

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