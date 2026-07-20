Grandine si abbatte sull' Emilia-Romagna il video dei chicchi grandi come albicocche nella zona di Piacenza

Una forte grandinata ha colpito l’Emilia-Romagna lunedì 20 luglio, con chicchi grandi come albicocche nella zona di Piacenza. La tempesta ha danneggiato colture e infrastrutture agricole, soprattutto nella bassa pianura. Non si sono registrati feriti. La grandine si è abbattuta nel corso della mattina, lasciando danni visibili alle piante e ai raccolti. Nessuna altra informazione sulle conseguenze o sulle eventuali misure di emergenza adottate.

Non c’è pace per l’agricoltura emiliana. Una violenta ondata di maltempo è tornata a colpire duramente la regione, abbattendosi la mattina di lunedì 20 luglio con particolare ferocia sulla bassa pianura di Piacenza, dove sono caduti “chicchi grandi come albicocche” secondo Confagricoltura. I danni al comparto agricolo sono ingenti, con intere coltivazioni letteralmente messe in ginocchio da una grandinata di straordinaria intensità. Disagi anche a Reggio Emilia e Mantova. "Chicchi come albicocche" Il terzo evento estremo da giugno a Piacenza La perturbazione si sposta verso la costa, danni a Reggio Emilia Danni nella provincia di Mantova “Chicchi come albicocche” La zona più colpita nel piacentino è quella del comune di Monticelli d’Ongina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Maltempo si abbatte sul Piacentino

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