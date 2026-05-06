Rissa tra giovani a Reggiolo spunta una roncola

A Reggiolo, nella Bassa reggiana, si è verificata una rissa tra alcuni giovani, durante la quale è stata trovata una roncola. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di placare la situazione prima che potessero verificarsi danni più gravi. La vicenda si è svolta il 6 maggio 2026, e al momento non sono stati comunicati dettagli sulle cause o sui coinvolti.

Reggiolo (Reggio Emilia), 6 maggio 2026 - Nuovo episodio di violenza tra giovani nella Bassa, con l’intervento delle forze dell’ordine che ha evitato guai peggiori. E’ accaduto l’altra sera a Reggiolo, nei pressi del parcheggio del supermercato Conad, alle porte del centro storico del paese. I carabinieri hanno notato diversi giovani che si fronteggiavano in modo minaccioso, pronti allo scontro fisico. L’arrivo delle pattuglie del 112 ha provocato il fuggi fuggi generale. Uno dei giovani è stato notato dirigersi alla sua auto, una Fiat Bravo di colore nero, per poi allontanarsi, ma perdendo un oggetto metallico recuperato dai carabinieri. Si trattava di una roncola artigianale di colore nero, caratterizzata da scritte in lingua giapponese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rissa tra giovani a Reggiolo, spunta una roncola Notizie correlate La litigata nel bar degenera in rissa con botte, una mazza e una roncolaCi sono volute diverse settimane per ricostruire l'esatta dinamica e dare a un volto ai quattro partecipanti al violento alterco, tutti denunciati da... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Barletta, rissa fuori da un locale: 11 misure cautelari; San Fruttuoso, nuova rissa in piazza Martinez: giovani stranieri si affrontano a cinture nel pomeriggio; Rissa di Pasqua nel centro storico: nove giovani denunciati dalla polizia; Tgcom24: Rissa tra giovani, eseguite undici misure cautelari Video. RISSA BARLETTA Barletta, maxi rissa in piazza: dopo un anno arrivano le prime misure per undici giovaniScattano le misure cautelari per undici giovani coinvolti nella violenta rissa avvenuta nella notte tra l’1 e il 2 marzo 2025 in piazza Marina ... statoquotidiano.it San Fruttuoso, nuova rissa in piazza Martinez: giovani stranieri si affrontano a cinture nel pomeriggioL’ennesima rissa tra giovani stranieri è scoppiata oggi pomeriggio in piazza Martinez, nel cuore del quartiere di San Fruttuoso, proprio all’uscita dalle scuole elementari. Poco dopo le 16, una decina ... primocanale.it Dopo quella nella notte fra sabato e domenica scorsi, oggi martedì 5 maggio è avvenuta un’altra rissa nei giardini pubblici di piazza Martinez, a San Fruttuoso. E’ accaduto intorno alle 17.30, sotto gli occhi dei passanti e dei conducenti fermi in coda. Che hann - facebook.com facebook "Li stanno aiutando", "Basta lamentele": da #Demiral a #Ronaldo, rissa e caos. E spunta la #Juve! x.com