Un bombardamento ha colpito Odessa, causando almeno 11 feriti, tra cui due bambini. Un drone russo è stato abbattuto sulla città portuale, secondo fonti locali. Nessuna vittima è stata segnalata, ma ci sono danni materiali. La zona è stata evacuata e le autorità stanno indagando sull'attacco. La situazione rimane tesa nella regione.

Almeno 11 persone sono rimaste ferite dopo che un diurno russo è caduto nella città portuale ucraina di Odessa. Due bambini di 11 e 12 anni e altre otto persone sono stati ricoverati in ospedale. Maryna Averina, rappresentante del Servizio statale di emergenza della regione di Odessa, ha detto che l’incendio ha bruciato un’area di 1.800 metri quadrati. Tra i feriti c’erano sei uomini, tre donne e due bambini. Tre sono in gravi condizioni. Le lesioni includevano ferite da schegge, ustioni, trauma acustico, ferite agli arti, lesioni cerebrali traumatiche e reazioni acute allo stress. Le autorità hanno riferito che l’esplosione ha distrutto negozi e un ufficio postale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, bombardamento Odessa: dieci feriti, tra loro due bambini

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IT HAPPENED! IRAN IS TERRORIZING UKRAINE, AND RUSSIA IS BURNIN' RIGHT NOW

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