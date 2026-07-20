Una grandinata intensa ha interessato questa mattina la Bassa pianura piacentina, in particolare nelle zone vicino a Monticelli d'Ongina. Sono stati registrati chicchi di dimensioni comparabili a quelle delle albicocche, che hanno causato danni ai campi di pomodoro, mais e altre colture. L'evento ha provocato danni significativi alle coltivazioni presenti nell’area.

Una violenta grandinata ha colpito in mattinata la Bassa pianura piacentina, provocando ingenti danni alle coltivazioni. Le aree più colpite sono quelle intorno a Monticelli d'Ongina, dove, secondo Confagricoltura Piacenza, sono caduti "chicchi grandi come albicocche" che hanno investito campi di pomodoro, mais e altre colture."Non c'è pace nei campi", sottolinea Confagricoltura, che ha avviato la mappatura dei danni. L'associazione ricorda che solo pochi giorni fa il Piacentino era stato sfiorato dall'ondata di maltempo che aveva colpito più duramente le province di Modena e Reggio Emilia. Per il territorio si tratta del terzo evento meteorologico estremo dall'inizio di giugno, in una stagione agricola definita "davvero difficile". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Grandinata devastante nel Piacentino, chicchi grandi come albicocche: gravi danni ai campi

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