Una grandinata record si è verificata nel Ferrarese, con chicchi di circa 9 centimetri che hanno danneggiato auto e finestre di alcune abitazioni. L’evento si è verificato nella notte, dopo un nubifragio che aveva colpito la zona due giorni prima. La grandine ha causato danni significativi, costringendo molte persone a verificare le proprie proprietà e a rimuovere i detriti. Nessuna informazione su feriti o danni più gravi è stata ancora comunicata.

Ferrara, 19 luglio 2026 – Il maltempo torna a colpire nel Ferrarese. Dopo il violento nubifragio che ha colpito la città due giorni fa, facendo ripiombare Ferrara nell’incubo, ecco che nella notte appena passata un altro violento temporale si è abbattuto sulla provincia. E’ stata veramente incredibile la grandinata che ha interessato questa notte il ferrarese nord orientale verso il Delta del Po. Le zone colpite dallla grandinata record. Le zone colpite dal nubifragio che è arrivato dal Veneto sono state quelle tra Cologna, Sant'Apollinare, Berra, Serravalle, Jolanda di Savoia, Ariano Ferrarese, Mezzogoro, Pontelangorino, Massenzatica, Mesola, Bosco Mesola, Santa Giustina, Volano, Goro e Gorino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grandine da record si abbatte sul Ferrarese: chicchi di 9 centimetri distruggono auto e finestre di alcune case

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