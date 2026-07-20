Grande successo per ‘LaRipartenza’ | politici economisti e intellettuali a confronto a Maratea

Notizia in breve

Si è conclusa con successo l’undicesima edizione di ‘LaRipartenza’, evento organizzato da Nicola Porro. Politici, economisti e intellettuali si sono confrontati a Maratea in una giornata dedicata a discussioni su temi di attualità e ripresa economica. La manifestazione ha visto partecipanti provenienti da vari settori, senza registrare incidenti o problemi di rilievo. L’iniziativa si è svolta senza interruzioni e ha attirato un ampio pubblico interessato alle tematiche trattate.