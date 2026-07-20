Grande successo per ‘LaRipartenza’ | politici economisti e intellettuali a confronto a Maratea
Si è conclusa con successo l’undicesima edizione di ‘LaRipartenza’, evento organizzato da Nicola Porro. Politici, economisti e intellettuali si sono confrontati a Maratea in una giornata dedicata a discussioni su temi di attualità e ripresa economica. La manifestazione ha visto partecipanti provenienti da vari settori, senza registrare incidenti o problemi di rilievo. L’iniziativa si è svolta senza interruzioni e ha attirato un ampio pubblico interessato alle tematiche trattate.
Roma, 20 luglio 2026 – Si è conclusa con successo l’undicesima edizione de ‘ LaRipartenza, liberi di pensare’, l’evento ideato da Nicola Porro, direttore responsabile del giornale Nicolaporro.it. Per tre giorni, nello splendido scenario di Maratea, la manifestazione ha richiamato un pubblico attento, insieme a istituzioni, esponenti del mondo economico, giornalistico e accademico, per un confronto sui temi più attuali dell’economia, della cultura, della politica e dell’innovazione. Tra gli ospiti di sabato 18 luglio: Andrea Imperiali, docente all'Università Cattolica e membro del comitato IA di Agcom; Paolo Ielo, aggiunto della Procura di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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