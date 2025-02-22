Sud Non Sudditi | politici economisti e imprenditori a confronto sull’ultimo saggio di Pino Aprile

. Il convegno si terrà lunedì 24 Febbraio a Napoli presso il Grand Hotel Vesuvio. “Sud, Non Sudditi” è il tema del convegno che si terrà lunedì 24 Febbraio, alle ore 17:30, a Napoli presso il Grand Hotel Vesuvio (Via Partenope 45). Il.🔗 Leggi su 2anews.it

Notizie correlate

Politici e sudditi sul piede di guerra: Andrea mai Re. Il piano del governo per cacciarlo dalla linea di successioneCaso Epstein, lo scandalo è esploso in tutto il suo fulgore, e le deflagrazioni che stanno facendo tremare Buckingham Palace non accennano a...

Nuovo saggio sul Sud: la sfida per un baricentro nel Mediterraneo? Cosa sapere Pasquale Tucciariello pubblica il 20 maggio l'analisi sulla macroregione tra Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.