Da luglio, dal 17 al 19, si svolge a Maratea l'undicesima edizione di 'LaRipartenza, liberi di pensare', evento ideato da Nicola Porro, direttore responsabile del giornale Nicolaporro. La manifestazione si tiene nel centro della città e prevede interventi e incontri pubblici. Non sono stati annunciati altri dettagli sui partecipanti o sui temi trattati.

Roma, 7 lug.(Adnkronos) - L'undicesima edizione de 'LaRipartenza, liberi di pensare', ideato da Nicola Porro, direttore responsabile del giornale Nicolaporro.it, si sposta per la prima volta a Maratea in Basilicata: dal 17 al 19 luglio 2026, all'Hotel Santavenere. Previsti diversi dibattiti, masterclass e momenti di confronto in riva al mare. Sviluppo economico, intelligenza artificiale, infrastrutture, energia e sviluppo del sud, saranno i temi al centro di una serie di articolati appuntamenti pubblici. Tutti affrontati con quello spirito di mercato e liberale, che ispira da dieci edizioni questa manifestazione. Il programma parte venerdì 17 luglio con tre tavole rotonde serali: alle 19. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Eventi, LaRipartenza 2026 di Nicola Porro a Maratea dal 17 al 19 luglio

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Alessandro Sallusti presenta La Ripartenza di Nicola Porro a Maratea (07.07.2026)

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