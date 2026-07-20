A Anguillara Sabazia si è concluso il festival Atmosfere 2026, dopo quasi due mesi di eventi tra musica, teatro e narrazione nei Giardini del Torrione di Palazzo Baronale Orsini. Per l'ultimo fine settimana sono in programma due spettacoli, con la partecipazione di artisti come Carlo Marrale e Mauro Di Domenico. L'evento ha portato nel centro storico momenti di incontro tra arte, natura e comunità.

ANGUILLARA SABAZIA – Dopo quasi due mesi di musica, teatro e narrazione che hanno trasformato i Giardini del Torrione di Palazzo Baronale Orsini in un luogo di incontro tra arte, natura e comunità, Atmosfere – Nel Palazzo e nei Giardini si prepara a vivere il suo ultimo fine settimana con due appuntamenti che ne riassumono pienamente lo spirito. Il festival, diretto artisticamente da Mauro Di Domenico, ha confermato anche quest’anno la propria vocazione: avvicinare il pubblico all’arte e alla cultura attraverso esperienze capaci di parlare al cuore e alla mente delle persone, intrecciando musica, teatro, memoria e paesaggio in un dialogo continuo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Gran finale di Atmosfere 2026 ad Anguillara Sabazia con Carlo Marrale e Mauro Di Domenico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Anguillara Sabazia. Le sonorità mozartiane conquistano ad il pubblico di “Nobili Arti in Nobili Terre in Musica”Ad Anguillara Sabazia si è tenuto il primo concerto della terza edizione di “Nobili Arti in Nobili Terre in Musica”, un evento dedicato alle...

Elezioni Anguillara Sabazia 2026, i risultati definitivi: si riconferma il centrodestra, vince PizzigalloIl sindaco uscente di Anguillara Sabazia ha ottenuto la riconferma al primo turno, confermando la vittoria del centrodestra alle elezioni del 2026.

Argomenti più discussi: ‘Atmosfere - Nel palazzo e nei giardini’; Weekend a Roma: 9 eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 luglio.

Gran finale di Atmosfere 2026 ad Anguillara Sabazia con Carlo Marrale e Mauro Di DomenicoANGUILLARA SABAZIA - Dopo quasi due mesi di musica, teatro e narrazione che hanno trasformato i Giardini del Torrione di Palazzo Baronale Orsini in un ... lopinionista.it

Anguillara Sabazia, Totò Cascio: La gloria e la provaDopo aver emozionato il pubblico di tutto il mondo con il volto del piccolo Totò in Nuovo Cinema Paradiso, il film di Giuseppe Tornatore che ha conquistato il Premio Oscar come Miglior Film Straniero, ... mediterranews.org