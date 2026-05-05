Anguillara Sabazia Le sonorità mozartiane conquistano ad il pubblico di Nobili Arti in Nobili Terre in Musica

Ad Anguillara Sabazia si è tenuto il primo concerto della terza edizione di “Nobili Arti in Nobili Terre in Musica”, un evento dedicato alle composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart. Il pubblico ha ascoltato le sonorità del compositore austriaco, protagoniste della serata promossa dall’associazione organizzatrice. La manifestazione ha coinvolto i presenti in un’esperienza musicale che ha messo in risalto le composizioni mozartiane.

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