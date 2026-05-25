Elezioni Anguillara Sabazia 2026 i risultati definitivi | si riconferma il centrodestra vince Pizzigallo

Il sindaco uscente di Anguillara Sabazia ha ottenuto la riconferma al primo turno, confermando la vittoria del centrodestra alle elezioni del 2026. I risultati definitivi mostrano che Pizzigallo ha superato gli altri candidati, mantenendo la carica di primo cittadino. La vittoria è stata ufficializzata con i risultati finali delle urne. La sua rielezione segna la continuità amministrativa nel comune.

Fra i comuni al voto anche Anguillara Sabazia dove si riconferma sindaco il primo cittadino uscente Angelo Pizzigallo al primo turno: vince il centrodestra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ad Anguillara Sabazia insieme al Sottosegretario Durigon, alla Consigliera Laura Cartaginese, all’Assessore Simona Baldassarre, al Coordinatore Regionale Bordoni, al Coordinatore Provinciale di Roma Valeriani a sostengo della lista della Lega e del candi x.com

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