Le ultime partite di calcio ai mondiali sono state organizzate senza protocollo né cerimonia, come spiega Marco Balich, direttore di Balich Wonder Studio. Le partite sono state considerate “soltanto” eventi sportivi di rilievo, senza le tradizionali manifestazioni di apertura o chiusura. Questa scelta ha caratterizzato il finale del torneo, che si è concentrato esclusivamente sul campo, senza elementi di spettacolo o rituali ufficiali.

"Soltanto" partite di calcio importanti, ma niente di più: mancava protocollo e cerimonia, secondo Marco Balich, direttore di Balich Wonder Studio, nelle precedenti edizioni dei mondiali. L’ha aggiunto lui, con tre cerimonie di apertura (separate e diverse: una in Messico, una in Canada e una negli Stati Uniti, perché è vero che all’epoca in cui s’era deciso di organizzare insieme i tre paesi andavano d’accordo, ma nel frattempo le condizioni politiche sono cambiate) e una di chiusura, strutturata come le recenti cerimonie olimpiche di Milano-Cortina. Ci sono le bandiere di tutti e i bandieroni giganti dei finalisti, c’è Jennifer Hudson con... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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