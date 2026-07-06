Il Gran Premio di Silverstone si è concluso con un finale insolitamente noioso e deludente, dopo che mancavano quattro giri alla fine. La gara è stata caratterizzata da un ritmo lento e da poche azioni rilevanti, con alcuni piloti che hanno mantenuto le posizioni senza grandi sorprese. La corsa ha visto un incremento di noia nelle fasi finali, lasciando i tifosi con un risultato privo di emozioni forti. Nessuna svolta significativa si è verificata negli ultimi giri.

Domenica il Gran Premio di Silverstone, l’annuale gara di Formula 1 nel Regno Unito, ha avuto un finale strano, noioso e deludente. A quattro giri dal termine è uscito di strada il pilota nederlandese Max Verstappen, della Red Bull, ed è quindi entrata in pista la safety car, la macchina che rallenta le altre quando accadono gravi incidenti e aiuta a evitare guai peggiori neutralizzando di fatto la gara (e annullando i distacchi) per alcuni giri. Da una prima comunicazione della FIA, la federazione internazionale dell’automobile, sembrava che la safety car sarebbe rimasta in pista fino al penultimo giro, per poi lasciare un ultimo giro di vera gara, con le auto vicine e quindi tanti possibili sorpassi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Lo strano e deludente finale del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1

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