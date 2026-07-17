Domenica si gioca la finale tra Messi e Yamal, due calciatori con 20 anni di differenza. Messi, 36 anni, affronta il 16enne Yamal, che ha già segnato in questa competizione. La sfida si svolge in uno stadio pieno di tifosi, con i due in campo per 90 minuti. La partita si presenta come un confronto tra un veterano e un giovane talento, entrambi in cerca del trofeo.

La copertina per gli americani è salva: Leo Messi contro Lamine Yamal, il Vecchio e il Bambino, 20 anni di differenza, l’argentino che faceva il bagnetto allo spagnolo che gattonava a Barcellona. Togli uno scontro tra eroi agli americani e si perdono. Per loro il Mondiale è un fumettone Marvel. In realtà, non c’è stata finale meno americana di quella che vedremo domenica, cioè riconducibile a un eroe solo, a un quarterback. Per quanto possiamo incensare il genio di Messi e Yamal, sono arrivate in fondo le squadre più squadre del Mondiale; quelle più interconnesse, tatticamente e sentimentalmente, capaci di creare relazioni attorno alla palla in ogni zona del campo e di abbracciarsi nella gioia di spogliatoio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Messi contro Yamal: non c'è finale meno americana di quella di domenica

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A FOTO DE MESSI E YAMAL FICOU MUITO MAIS ESTRANHA AGORA

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