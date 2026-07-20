Lunedì, il primo ministro britannico Andy Burnham ha visitato un centro di beneficenza che aiuta i senzatetto, prima di assumere ufficialmente l’incarico. Durante la visita, Burnham ha preparato del cibo insieme ai volontari e alle persone assistite. La visita si è svolta in un contesto di sostegno alle persone senza dimora. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla visita o alle future politiche.

Lunedì il primo ministro britannico Andy Burnham ha visitato un ente di beneficenza che assiste i senzatetto, prima di assumere ufficialmente l’incarico. Prima della visita a The Passage, un’organizzazione di Victoria che offre sostegno alle persone senza fissa dimora, Burnham è stato visto parlare con alcuni senzatetto per le strade di Londra. Durante la visita ha preparato del cibo per gli ospiti del centro e si è seduto con alcuni di loro per ascoltarne le esperienze. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gran Bretagna, Burnham prepara del cibo in un centro per senzatetto

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