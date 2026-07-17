Il Re del Nord è pronto a diventare il capo del governo di Sua Maestà e dalla presentazione ufficiale come nuovo leader del Partito Laburista l’ex sindaco di Manchester Andy Burnham lancia una sfida ambiziosa. Per ora sono solo parole, ma pesano come pietre nella dichiarazione d’intenti del successore di Keir Starmer che, preparandosi all’avvicendamento a Downing Street col primo ministro uscente (sarà ufficiale lunedì), ha dichiarato una netta discontinuità che tocca anche l’eredità dello storico leader della sinistra inglese, Tony Blair. Burnham lo dice senza troppi giri di parole: serve una “ nuova politica” per cancellare gli effetti di un problema indicato col suo nome chiaro, il neoliberismo e l’ideologia dell’abbattimento dello Stato e dei servizi pubblici. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Andy Burnham si insedia alla guida del Labour: “Governerò per la Gran Bretagna dimenticata”

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