Oggi, in Gran Bretagna, Andy Burnham si è insediato ufficialmente come nuovo primo ministro a Downing Street. Dopo aver vinto le elezioni venerdì scorso e aver sostituito Keir Starmer, Burnham ha incontrato il Re durante un pranzo ufficiale. Nel pomeriggio ha tenuto un discorso alla nazione, annunciando le prime decisioni del nuovo governo. Burnham, 56 anni, ha lasciato il ruolo di sindaco di Manchester per questa nomina.

Londra, 20 luglio 2026 – È arrivato il giorno della svolta in Gran Bretagna, oggi il 56enne Andy Burnham si insedierà ufficialmente a Downing Street. L’ex ex sindaco di Manchester – eletto venerdì scorso nuovo leader del Partito Laburista – subentra anche nel ruolo di primo ministro all'impopolare Keir Starmer, dimissionario da giugno. Tutto è pronto per il cambio della guardia: è altissima l’attesa per il suo discorso d'insediamento davanti al popolare portoncino di Number 10, previsto a metà giornata e anticipato in parte ai media. Starmer, come riporta l'emittente Bbc, farà il suo discorso di commiato alle 12 (le 11 in Gram Bretagna), poi presenterà le sue dimissioni a Re Carlo III, che subito dopo riceverà Burnham per il passaggio di consegne, affidandogli l'incarico di formare il nuovo governo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Burnham è il nuovo premier della Gran Bretagna: il pranzo con Re Carlo e il discorso alla Nazione. Cosa succede ora

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