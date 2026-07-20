gran bretagna burnham arriva a downing street dopo incarico ricevuto da carlo

Andy Burnham si è recato a Downing Street dopo aver accettato formalmente l’incarico di formare un nuovo governo, ricevuto dall’autorità reale durante un incontro a Buckingham Palace. Con questa visita, è diventato ufficialmente il nuovo primo ministro del Regno Unito.

Andy Burnham è arrivato a Downing Street dopo aver formalmente accettato l’invito di Re Carlo III a formare un governo in un incontro a Buckingham Palace ed è ufficialmente il nuovo primo ministro britannico. Era accompagnato dalla moglie Marie-France van Heel. L’ex sindaco di Manchester, che ha sostituito il dimissionario Keir Starmer alla guida del Partito Laburista la scorsa settimana, è il settimo primo ministro del Regno Unito dal 2016. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Andy Burnham Next Starmer Exit Opens Labour Power Race

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