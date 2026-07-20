Gran Bretagna Starmer lascia Downing Street | Il mio lavoro è finito

Keir Starmer ha lasciato ufficialmente Downing Street dopo aver tenuto il suo ultimo discorso da primo ministro. Il leader laburista ha passato il testimone a Andy Burnham, che lunedì riceverà l’incarico dal sovrano. Starmer ha dichiarato che il suo lavoro è finito, segnando il termine della sua gestione. Burnham, nuovo leader del partito, assumerà il ruolo di primo ministro in un momento di transizione politica.

Keir Starmer ha lasciato Downing Street e ha tenuto il suo ultimo discorso da premier britannico prima di passare il testimone al nuovo leader laburista Andy Burnham, che poi riceve nella giornata di lunedì l’incarico da Re Carlo. “Il mio lavoro è finito”, ha detto davanti alla residenza del capo di governo del Regno Unito a Londra, prima di recarsi dal sovrano a Buckingham Palace per rassegnare ufficialmente le sue dimissioni da primo ministro. Il partito laburista “da una sconfitta storica nel 2019, ha ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni generali del 2024, da allora, è stato il privilegio della mia vita servire voi e questo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Starmer lascia Downing Street, il Labour apre la successione

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