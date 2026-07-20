Keir Starmer ha lasciato Downing Street e si è recato a Buckingham Palace, dove ha incontrato il re per formalizzare le dimissioni da primo ministro. Dopo aver pronunciato il suo discorso di commiato, è stato applaudito dai presenti prima di partire con la moglie Victoria. La scena si è svolta in un clima di attesa e rispetto, con Starmer che ha concluso il suo incarico ufficiale nel palazzo reale.

Keir Starmer ha lasciato Downing Street e si è recato da Re Carlo per rassegnare ufficialmente le sue dimissioni da primo ministro del Regno Unito. Al termine del suo ultimo discorso, Starmer ha raccolto gli applausi dei presenti e poi si è diretto con la moglie Victoria a Buckingham Palace. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gran Bretagna, Starmer lascia Downing street con la moglie Victoria: applausi dopo il discorso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Starmer lascia Downing Street, il Labour apre la successione

Notizie e thread social correlati

“Ora dedicherò il tempo a moglie e figli”: il discorso commosso di Starmer a Downing StreetKeir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito laburista e da primo ministro, pronunciando un discorso davanti a Downing Street.

Starmer commosso annuncia le dimissioni e lascia Downing StreetKeir Starmer ha annunciato le dimissioni da primo ministro dopo due anni in carica.

Temi più discussi: Chi è Andy Burnham, il nuovo leader laburista e prossimo premier Uk al posto di Starmer; Starmer dà l’addio a Downing Street, oggi si insedia Andy Burnham; La Gran Bretagna cerca stabilità: Burnham riapre la porta all’Ue e sfida l’assalto dell’ultradestra; REGNO UNITO: ANDY BURNHAM ALLA GUIDA DEL LABOUR PARTY E (TRA POCHI GIORNI) DEL GOVERNO DEL PAESE.

Starmer si dimette da primo ministro: Il mio lavoro è compiuto, Gran Bretagna ora è più forte x.com

Il regalo d'addio di Starmer per la Gran Bretagna: un accordo con una casa farmaceutica statunitense che potrebbe essere più letale del Covid reddit

Burnham è il nuovo premier della Gran Bretagna: il pranzo con Re Carlo e il discorso alla Nazione. Cosa succede oraTra le anticipazioni, l’ex sindaco di Manchester bloccherà il piano digitale di Starmer e i contratti con le big tech. Via libera alle trivellazioni del Mare del Nord (sostenute da Trump) ... msn.com

Gran Bretagna, Starmer lascia Downing street con la moglie Victoria: applausi dopo il discorso(LaPresse) Keir Starmer ha lasciato Downing street e si è recato da Re Carlo per rassegnare ufficialmente le sue dimissioni da primo ministro del Regno Unito. Al termine del suo ultimo discorso, ... stream24.ilsole24ore.com