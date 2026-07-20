Gran Bretagna Starmer lascia Downing street con la moglie Victoria | applausi dopo il discorso
Keir Starmer ha lasciato Downing Street e si è recato a Buckingham Palace, dove ha incontrato il re per formalizzare le dimissioni da primo ministro. Dopo aver pronunciato il suo discorso di commiato, è stato applaudito dai presenti prima di partire con la moglie Victoria. La scena si è svolta in un clima di attesa e rispetto, con Starmer che ha concluso il suo incarico ufficiale nel palazzo reale.
Keir Starmer ha lasciato Downing Street e si è recato da Re Carlo per rassegnare ufficialmente le sue dimissioni da primo ministro del Regno Unito. Al termine del suo ultimo discorso, Starmer ha raccolto gli applausi dei presenti e poi si è diretto con la moglie Victoria a Buckingham Palace. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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