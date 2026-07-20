Andy Burnham è entrato al numero 10 di Downing Street a Londra, accolto con un applauso dai funzionari. Ha assunto la carica di nuovo primo ministro britannico, succedendo a Keir Starmer. La cerimonia si è svolta senza ulteriori dettagli pubblicati. Burnham è stato accompagnato all’ingresso prima di varcare la soglia del palazzo. La scena si è conclusa con il saluto tra lui e i presenti.

Andy Burnham è stato accolto al numero 10 di Downing Street a Londra con il tradizionale applauso, assumendo la carica di nuovo primo ministro britannico e succedendo a Keir Starmer. Come da tradizione, il personale di servizio e i funzionari pubblici si sono schierati lungo l’ingresso e hanno applaudito il nuovo leader la prima volta che varca la famosa porta nera. Burnham è arrivato con la moglie, Marie-France van Heel, dopo aver incontrato re Carlo III a Buckingham Palace, dove il sovrano gli ha chiesto di formare un governo nel corso di una cerimonia nota come “ kissing hands “. L’ex sindaco della Grande Manchester, 56 anni, diventa il settimo primo ministro britannico dal 2016, ereditando un’economia stagnante che ha tormentato ogni leader sin dalla crisi finanziaria del 2008. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gran Bretagna, Andy Burnham entra al numero 10 di Downing Street: accolto dall'applauso dei funzionari

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Why Andy Burnham wants a Number 10 in Manchester

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