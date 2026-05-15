Regno Unito il Labour pensa al dopo Starmer e Andy Burnham prepara la scalata a Downing Street
In Regno Unito, il Partito Labour sta considerando il futuro dopo la leadership di Starmer, mentre uno dei politici più noti si prepara a una possibile ascesa politica. Andy Burnham, noto per il suo percorso lento ma costante, ha consolidato la sua posizione e si mostra come un possibile candidato alle elezioni. La scena politica si muove in vista di eventuali cambiamenti, con alcune figure che si fanno strada e altre che si preparano a nuove sfide.
Andy Burnham è uno di quei politici che a Londra chiamano “a slow burn”: parte piano, sopravvive, si reincarna, riemerge sempre. Cresciuto nel Cheshire, formato a Cambridge, entra in Parlamento nel 2001 per Leigh, vecchia circoscrizione mineraria, e fa carriera nel New Labour: viceministro con Blair, Chief Secretary del Tesoro con Brown, poi ministro della Cultura e infine alla Sanità. Nel 2009, ad Anfield, viene contestato dalle famiglie delle 97 vittime della strage di Hillsborough: il giorno dopo, in Downing Street, chiede a Brown di portare il caso in Parlamento. È la seconda inchiesta Hillsborough, che nel 2012 fa annullare i verdetti originari e riconosce che le vittime furono “uccise illecitamente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Starmer, marches and betrayal — a call to action
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