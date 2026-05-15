In Regno Unito, il Partito Labour sta considerando il futuro dopo la leadership di Starmer, mentre uno dei politici più noti si prepara a una possibile ascesa politica. Andy Burnham, noto per il suo percorso lento ma costante, ha consolidato la sua posizione e si mostra come un possibile candidato alle elezioni. La scena politica si muove in vista di eventuali cambiamenti, con alcune figure che si fanno strada e altre che si preparano a nuove sfide.

Andy Burnham è uno di quei politici che a Londra chiamano “a slow burn”: parte piano, sopravvive, si reincarna, riemerge sempre. Cresciuto nel Cheshire, formato a Cambridge, entra in Parlamento nel 2001 per Leigh, vecchia circoscrizione mineraria, e fa carriera nel New Labour: viceministro con Blair, Chief Secretary del Tesoro con Brown, poi ministro della Cultura e infine alla Sanità. Nel 2009, ad Anfield, viene contestato dalle famiglie delle 97 vittime della strage di Hillsborough: il giorno dopo, in Downing Street, chiede a Brown di portare il caso in Parlamento. È la seconda inchiesta Hillsborough, che nel 2012 fa annullare i verdetti originari e riconosce che le vittime furono “uccise illecitamente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Regno Unito, il Labour pensa al dopo Starmer e Andy Burnham prepara la scalata a Downing Street

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Starmer, marches and betrayal — a call to action

Sullo stesso argomento

Regno Unito, il Labour prepara il dopo Starmer: chi sono Streeting e Rayner(Adnkronos) – Le dimissioni del ministro della Salute Wes Streeting, a cui è subentrato James Murray, e lo scagionamento fiscale dell’ex vicepremier...

Regno Unito, il governo di Starmer vacilla: dimissioni eccellenti tra i ministri. Ora a Downing Street si cerca un possibile successoreIl sottosegretario di Stato parlamentare per l’innovazione e la sicurezza sanitaria del Regno Unito Zubir Ahmed ha rassegnato le sue dimissioni dal...

Starmer sotto assedio, il Labour si spacca: Nessuno governa più il Paese. Corsa alla leadership nel Regno Unito x.com

Il Labour di Starmer subisce enormi perdite mentre il partito di destra radicale Reform guadagna nelle elezioni nel Regno Unito reddit

Starmer sotto assedio, il Labour si spacca: Nessuno governa più il Paese. Corsa alla leadership nel Regno UnitoLa crisi politica che scuote il Regno Unito dopo la pesante sconfitta subita dai Laburisti alle elezioni amministrative del 7 maggio si sta trasformando in una vera e propria resa dei conti interna al ... tg.la7.it

Regno Unito, il Labour prepara il dopo Starmer: chi sono Streeting e RaynerStreeting, che si è dimesso in aperto contrasto con Starmer e con l'obiettivo di spingerlo ad annunciare una tempistica per il proprio ritiro dalla leadership del partito e del governo, rappresenta l' ... adnkronos.com