Gran Bretagna altro giro altro premier | incarico a Burnham e Laburisti nel caos

Andy Burnham ha accettato ufficialmente l'incarico di formare un nuovo governo, diventando il primo ministro britannico. Buckingham Palace ha diffuso una foto in cui si vede Burnham mentre si stringe la mano del sovrano. La nomina arriva in un momento di instabilità politica, con il Labour che si trova al centro di un caos interno. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli del nuovo esecutivo.

Andy Burnham ha formalmente accettato l'invito di Re Carlo III a formare un governo ed è ufficialmente il nuovo primo ministro britannico. Buckingham Palace ha diffuso un'immagine dei due mentre si stringono la mano. Burnham, che ha sostituito il dimissionario Keir Starmer alla guida del Partito Laburista la scorsa settimana, è il settimo primo ministro del Regno Unito dal 2016, anno della Brexit. "Me ne vado con grazia, con un sorriso, orgoglioso di tutto quello che abbiamo raggiunto", ha detto Starmer nel suo discorso a Downing Street, nella giornata che vede il passaggio di consegne con Burnham. Starmer ha rivendicato i risultati ottenuti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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