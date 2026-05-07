Supplenze ATA 2026 27 si può accettare altro incarico per altro profilo prima dell’inizio delle lezioni | NOVITÀ
Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato ieri la circolare n. 11814 del 6 maggio 2026, che disciplina le supplenze del personale scolastico per l’anno 202627. Tra le novità, si specifica che il personale ATA può accettare un altro incarico per un diverso profilo prima dell’inizio delle lezioni. La circolare anticipa le disposizioni rispetto agli anni precedenti, offrendo nuove indicazioni sulle modalità di conferimento delle supplenze.
Con anticipo rispetto agli anni scorsi il Ministero ha pubblicato ieri la circolare n. 11814 del 6 maggio 2026 che regola il conferimento delle supplenze del personale scolastico per l'anno scolastico 202627. Per il personale ATA un'importante novità. L'articolo Supplenze ATA 202627, si può accettare altro incarico per altro profilo prima dell’inizio delle lezioni: NOVITÀ.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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