Le graduatorie dei differenziali economici di professionalità (Dep) dell’Ausl Romagna sono state corrette dopo errori iniziali, che hanno portato a rifarle. La vicenda ha sollevato critiche sulla trasparenza nella gestione del personale e nelle procedure interne dell’azienda sanitaria. La vicenda ha suscitato attenzione sia a livello regionale che locale, con discussioni sulla chiarezza e affidabilità delle procedure di assegnazione delle risorse.

La gestione del personale e le relazioni interne all’ Ausl Romagna sono finite al centro del dibattito politico regionale e locale dopo un intoppo tecnico che ha interessato le graduatorie dei differenziali economici di professionalità (Dep). Le liste provvisorie sono state inizialmente pubblicate, poi ritirate a causa di un’anomalia nell’algoritmo che calcolava i punteggi dell’anzianità di fascia, e infine caricate nuovamente nel giro di pochi giorni. Nel passaggio tra le due versioni, diversi dipendenti hanno visto cambiare in modo significativo la propria posizione, con scostamenti anche di centinaia di posti. La vicenda ha sollevato forti perplessità tra gli esponenti di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Graduatorie sbagliate poi rifatte. Ausl, problema di trasparenza"

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