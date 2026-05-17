Hantavirus Sambri Ausl | Rischio di contagio limitato il problema è gestire la quarantena
Negli ultimi giorni si parla di diversi agenti patogeni, tra cui l'hantavirus e il norovirus, spesso associati a situazioni di contagio in ambienti chiusi o durante viaggi. Un esperto ha dichiarato che il rischio di trasmissione dell'hantavirus è limitato, ma il principale problema rimane la gestione delle quarantene. Nonostante la diffusione di notizie e timori ingiustificati, le autorità sanitari continuano a monitorare la situazione e a fornire indicazioni sulla prevenzione e il controllo dei casi.
Hantavirus, norovirus o il “virus delle crociere”. Purtroppo, anche se in modo del tutto ingiustificato, sta ricominciando il panico da contagio. Per fare un po' di chiarezza abbiamo intervistato il dottor Vittorio Sambri, direttore dell'Unità operativa Microbiologia del Laboratorio Unico di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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