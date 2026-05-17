Hantavirus Sambri Ausl | Rischio di contagio limitato il problema è gestire la quarantena

Negli ultimi giorni si parla di diversi agenti patogeni, tra cui l'hantavirus e il norovirus, spesso associati a situazioni di contagio in ambienti chiusi o durante viaggi. Un esperto ha dichiarato che il rischio di trasmissione dell'hantavirus è limitato, ma il principale problema rimane la gestione delle quarantene. Nonostante la diffusione di notizie e timori ingiustificati, le autorità sanitari continuano a monitorare la situazione e a fornire indicazioni sulla prevenzione e il controllo dei casi.

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